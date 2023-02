Météo Maroc: temps assez froid et rafales de vent ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 03 février 2023:

– Temps assez froid à froid sur les montagnes, leurs régions voisines, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines intérieures avec gelée ou verglas.

– Gouttes de pluies sur la rive méditerranéenne, le Rif et le Nord de l’Oriental tôt le matin.

– Brume ou brouillard le matin et la nuit sur l’Oriental.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les provinces Sud et la région de Tanger.

– Chasse-poussières sur le Sud et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 06/14°C sur les côtes, la région de Tanger, le Souss et le Sud et de 00/07 sur le reste du Royaume.

– Températures maximales en légère hausse.

– Mer peu agitée à parfois agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.