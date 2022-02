Météo Maroc: temps assez froid et gelée locale ce jeudi 17 février

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 17 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid et gelée locale, la matinée et la nuit, sur l’intérieur du pays, notamment sur les montagnes, le Sud-Est, l’Oriental, Oulmès et le plateau des Phosphates.

– Ciel peu nuageux à clair sur tout le pays.

– Chasse-poussières fréquentes sur les provinces du Sud.

– Vent localement assez fort d’est sur les provinces sahariennes et modéré de nord sur les côtes entre El Jadida et Essaouira.

– Températures minimales de l’ordre de -04/00°C sur l’Atlas, 00/05°C sur le Rif et l’Oriental, 05/12°C sur le Nord, le Centre et les versants Sud-Est et de 11/18°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur une grande partie du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Larache et peu agitée à agitée ailleurs.