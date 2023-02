Météo Maroc: temps assez froid et chutes de neige ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologique établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 février 2023:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et le Sud-Est avec gelée locale.

– Ondées ou faibles pluies éparses sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, le Sud-Est, les Haut et Moyen Atlas.

– Chutes de neige sur le Haut Atlas, notamment la première partie de la journée.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, l’intérieur du Souss, l’Atlas et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, 04/09°C sur le Rif, le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le nord-Est des provinces du Sud, 12/16°C sur l’extrême sud et de 08/13 sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en hausse.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Assilah, agitée entre Assilah et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud.

S.L