Météo Maroc: temps assez froid ce vendredi 19 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 19 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

– Nuages bas denses sur l’Ouest de la Méditerrané avec pluies.

– Pluies ou averses parfois orageuses sur le Nord et l’Est des provinces du sud, le Sud-Est, le centre du pays et par endroits sur le sud de l’Oriental et l’Atlas.

– Pluies débordant sur les côtes et les plaines atlantiques Nord la nuit suivante.

– Chute de neige sur le Haut Atlas au-delà de 2500 m.

– Rafales de vents assez fortes à fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, l’Atlas et l’Oriental.

– Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

– Températures minimales de l’ordre de -01/04°C sur l’Atlas et le Rif, 05/10°C sur les Versants Sud-Est et les hauts plateaux Orientaux, 15/19°C sur le Tangérois, l’intérieur du Loukkos et sur les parties Sud et Est des provinces Sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 06/14°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux Orientaux, 23/28°C sur Loukkos et les parties Sud et Ouest des provinces Sud, et de 17/23 partout ailleurs.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée l’après midi sur l’Est du détroit, agitée à forte entre Tanger et Assilah, peu agitée à agitée ailleurs.

FG