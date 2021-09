Météo Maroc: temps assez chaud à chaud ce samedi 11 septembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 11 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez chaud à chaud sur le Sud, le Sud-Est, le Centre et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Remontées tropicales sur le Sud des provinces Sud avec ondées ou averses orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas et ses versants Est.

– Nuages bas avec brume ou brouillard ou bruines locales sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Vent modéré de Sud sur le Sud des provinces Sud et de Nord à Ouest en général ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 28/34°C sur les parties Est et Sud des provinces Sud, 22/28°C sur le Sud-Est, le Nord des provinces Sud, l’intérieur du Souss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et de 17/22°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 39/44°C sur les provinces Sud, l’extrême Sud-Est, l’intérieur du Souss, les plaines de Tadla et Rhamna, 27/33°C sur l’Atlas et près des côtes et de 33/39°C ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, mer peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour, parfois peu agitée à agitée le matin au sud de Safi et mer agitée à forte ailleurs, devenant peu agitée à agitée la matinée.

