Météo Maroc: risque de pluies ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 16 novembre 2022:

– Pluies éparses sur la région de Tanger et le Loukkos.

– Formations brumeuses près des côtes centre.

– Temps relativement chaud sur les régions sud.

– Chasse-poussières sur le sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Rif, le Moyen Atlas et la région de Tanger.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, 07/13°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le Sud-Est, 19/24°C sur l’extrême sud et de 13/19°C sur le reste du Royaume.

– Températures maximales en baisse sur le nord du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.