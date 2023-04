Météo Maroc: rafales de vent et risque de pluies ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 06 avril 2023 :

– Temps passagèrement nuageux avec pluies possibles et orage local sur le Haut Atlas.

– Gouttes de pluies éparses sur le Nord des provinces Sud et le Sud de l’Oriental.

– Chasse-poussières locales sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le littoral méditerranéen, le Sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas et le Rif, de 12/16°C sur la région de Tanger, le Sud-Est et les provinces Sud et de 08/13°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère baisse sur l’Oriental et en hausse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Boujdour et agitée au Sud.

S.L.