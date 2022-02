Météo Maroc: rafales de vent assez fortes sur le Tangérois

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 06 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.

– Nuages denses sur l’Atlas et ses régions voisines avec pluies ou averses parfois orageuses.

-Nuages bas denses sur la Méditerranée avec bruine locale ou faible pluie.

-Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

-Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

-Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas, 03/10°C sur l’Oriental, le Rif, les plateaux de phosphates et Oulmès et le Saïss, 09/15°C sur le Gharb, le Sud-Est, la Chaouia, le Tangérois, les plaines intérieures à l’Ouest de l’Atlas et le Nord-Est des provinces Sud et de 15/20°C sur les plaines atlantiques Centre et le reste des provinces Sud.

-Températures maximales de l’ordre de 09/15°C sur l’Atlas et le Rif, 14/20°C sur l’Oriental et la rive méditerranéenne, 18/24°C sur le Sud-Est, le Saïss, le Gharb, la Chaouia et les plateaux de phosphates et Oulmès, 21/27°C sur le Centre et le Nord-Est des provinces Sud et de 27/34°C sur le Souss et le reste des provinces Sud.

-Mer belle à peu agitée en méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et au long du littoral atlantique.

