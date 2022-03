Météo Maroc: prévisions du dimanche 20 mars 2022

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 20 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid avec gelée ou verglas par endroits sur les reliefs.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruines locales sur les cotes et les plaines nord et centre.

– Passages nuageux devenant de plus en plus denses avec pluies ou averses localement orageuses en après-midi et la nuit suivante sur les plaines nord, le Rif, le Saiss, la méditerranée et les haut et Moyen-Atlas.

– Vent modéré à assez fort d’est sur le Tangérois et la méditerranée et de nord sur les cotes sud et faible à modère, de sud sur le sud-est et es hauts plateaux orientaux et de nord a ouest ailleurs.

– Quelques chasse-poussières sur le sud de l’oriental et le sud-est.

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°c sur l’Atlas, 03/08°c sur le Rif, la vallée de Moulouya et l’Oriental, 14/18°c sur les provinces sahariennes et de 08/14°c ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur l’oriental et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit ainsi qu’agitée à forte localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.