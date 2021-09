Météo Maroc: pluies ou averses parfois orageuses ce mercredi 22 septembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 22 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Pluies ou averses parfois orageuses, localement modérées sur le Rif, la Méditerranée, le Haut et le Moyen Atlas, le Saiss et le Nord de l’Oriental.

– Nuages bas assez denses sur les plaines atlantiques Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.

– Ciel peu nuageux ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de secteur est sur le Tangérois et de secteur nord sur le sud.

– Quelques chasse-poussières sur le Sud-Est.

– Température minimale de l’Ordre de 07/14°C sur les reliefs, de 21/24°C sur l’extrême Sud et de 15/22°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 33/38°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays, de 20/26°C sur les reliefs, les cotes et le Nord de l’Oriental et de 27/33°C sur le reste du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerrané et sur le détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya, peu agitée à agitée ailleurs.