Météo Maroc: pluies, fortes rafales de vent et chutes de neige ce jeudi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 05 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps souvent nuageux, surtout la matinée, avec pluies ou averses par endroits sur le Sud-Est, le Saiss et le sud de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux sur le reste de la moitié nord avec risque de rares pluies éparses.

– Faible chute de neige sur les sommets du Haut Atlas, la matinée.

– Chutes de neige par endroits sur les reliefs du Haut Atlas à partir de 2100m, notamment la matinée.

– Fortes rafales de vent sur l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est. – Vent assez fort par endroits sur les côtes atlantiques au nord d’Agadir.

– Chasse-sables fréquents sur le sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 00/07°C, 17/21°C sur le sud et de 13/16° C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 03/11°C sur les reliefs, 27/31°C sur le nord de l’Oriental et les provinces du Sud et de 16/17°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit, entre Cap Spartel et Larache et entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et agitée ailleurs.

