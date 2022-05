Météo Maroc: pluies et rafales de vent assez fortes ce mercredi 4 mai

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 04 mai 2022:

– Pluies ou averses localement orageuses sur la Méditerranée, le Rif, l’Oriental, le Moyen Atlas, le Saiss et l’extrême nord-ouest.

– Faibles pluies ou gouttes sur le reste du Nord, le Haut Atlas et les versants sud-est.

– Rafales de vent assez fortes sur le nord des provinces du Sud et les côtes centre et sud.

– Températures minimales de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux, 14/19°C sur le nord des provinces du Sud et le Sud-Est, 18/24°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 09/15°C ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur le sud et l’est du pays et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya, devenant agitée à forte, l’après-midi, entre Cap Tafelney et Sidi Ifni et peu agitée à agitée dans le reste du littoral atlantique.