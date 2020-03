Météo Maroc: pluies et rafales de vent à partir de cette date

Des perturbations météorologiques sont prévues dans plusieurs régions du Maroc à partir de ce jeudi. Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que le ciel sera nuageux dans les reliefs du Haut et Moyen Atlas et dans la région du Saiss.

Le responsable a également souligné que des averses sont prévues dans certaines villes du Maroc à partir du vendredi. Et d’ajouter que des rafales de vents concerneront les côtes sud et les régions du nord.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 5 mars 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Nuages bas et formations brumeuses sur les côtes Nord et Centre et le Saiss la matinée.

– Temps passagèrement nuageux la matinée sur les plaines Nord-ouest avec rares gouttes sur le Nord-ouest.

– Temps devenant souvent nuageux à partir de l’après-midi sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmés, les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et leurs plaines Ouest avec quelques gouttes de pluies par moment et par endroits principalement la soirée et la nuit suivante.

– Vent modéré à assez fort de Nord sur les côtes Sud et Centre et faible à modéré, de Sud sur le Sud-est et le Nord à Ouest ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 01/07°C sur l’Atlas et le Rif, 07/13°C sur l’Oriental, le Saiss, le Nord-ouest, les plateaux des Phosphates et d’Oulmés, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, la rive méditerranéenne et les versants Sud-Est, de 13/18°C sur le Centre, le Nord des provinces Sud et le Sud-Est et de 18/22°C sur l’extrême Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 16/22°C sur les reliefs, le littoral méditerranéen, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmés, les côtes atlantique et les plaines Nord, 24/30°C sur l’Oriental, les plaines de Tadla, Rhamna, Abda, le Souss, les versants Sud-est et le Nord des provinces Sud et de 32/38°C sur le Sud-est et l’extrême Sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Jorf et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.