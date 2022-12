Météo Maroc: Pluies et orages sur la région de Tanger, le Rif, Loukkos et le Gharb

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 06 décembre 2022:

– Pluies et orages sur la région de Tanger, le Rif, Loukkos et le Gharb.

– Gouttes éparses sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Persistance du temps assez froid sur les reliefs et le sud de l’Oriental avec gelée locales.

– Formations brumeuses sur le Centre et le Sud.

– Rafales de vent modéré sur les plaines nord et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, 12/17°C sur les plaines nord et le Sud et 08/12°C ailleurs.

– Températures du jour en légère baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée à agitée le matin sur le Détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques, temporairement forte à très forte au nord de Cap Ghir, devenant progressivement et localement peu agitée à agitée tôt le matin au Sud de Tan-Tan.