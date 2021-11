Météo Maroc: pluies et averses pendant une semaine à partir de mardi 23 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 23 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

-Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

-Pluies et averses sur le Saïss, le Rif, le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda, Tadla, le Moyen Atlas, les côtes et les plaines entre Kenitra et Essaouira, les plateaux de phosphates et le Nord de l’Oriental. (PS: La pluie sera au rendez-vous toute la semaine sur une grande majorité du territoire, avec quelques éclaircies).

-Quelques ondées éparses sur le Rif et la Méditerranée.

-Ciel passagèrement nuageux sur le Tangérois et peu nuageux ailleurs.

-Rafales de vent assez fortes par moments sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les côtes Centre.

-Températures minimales de l’ordre de -01/04°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 04/09°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est, 14/20°C sur les provinces Sud et de 09/14°C ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 05/13°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saïss et la Méditerranée, 13/18°C sur le Tangérois, les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Oriental et le Sud-Est, 18/23°C sur le Centre, le Souss et l’extrême Sud-Est, 24/32°C sur les provinces Sud.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée ailleurs.