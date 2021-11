Météo Maroc: pluies et averses attendues ce mercredi 3 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 03 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Nuages bas denses sur les côtes Centre entre Agadir et Tarfaya avec bruine locale.

– Pluies et averses sur le Nord de l’Oriental, le Rif, la Méditerranée, le Gharb, le Tangérois, le Saiss, Loukkous, le Moyen Atlas, les plateaux de phosphates, Oulmès et Tadla.

– Pluies éparses sur Chaouia, Doukkala, le Nord de l’Oriental, les côtes au Nord de Safi et le Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes locales sur la Méditerranée, l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur les reliefs, de 10/15°C sur l’Oriental, le Rif et les versants Sud-Est et de 15/22°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 15/20°C sur l’Atlas, le Saiss et les plaines atlantiques nord et intérieures Nord, 20/25°C sur l’Oriental, le Souss, les régions Centre et le Nord-Ouest des provinces Sud, 30/36°C sur l’extrême Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes et de 25/30°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Asilah et Tarfaya ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

FG