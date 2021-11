Météo Maroc: persistance du temps froid ce dimanche 7 novembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 07 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez froid à localement froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental.

– Ondées éparses sur le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Temps stable et clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-poussières possibles sur le Sud-Est.

– Vent modéré de secteur Est sur le Sud-Est et de Nord ailleurs.

– Températures minimales en baisse et de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, 10/15°C près des côtes Nord et Centre, le Souss et le Nord des provinces Sud, 15/22°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 03/10°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 06/13°C sur les reliefs et l’Oriental, 13/19°C sur le Saiss, la Méditerranée et le Sud-Est, 25/31°C sur l’intérieur du Souss et les provinces Sud et de 19/25°C ailleurs.

-Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.

IH