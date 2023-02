Météo Maroc: persistance du froid ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 08 février 2023:

– Persistance du temps froid sur les reliefs, les Hauts plateaux, l’Oriental, le Sud-Est et les plaines intérieures avec gelée ou verglas.

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses sur la rive méditerranéenne et le Rif.

– Temps devenant nuageux avec pluies sur le Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur la région de Tanger et la Méditerranée.

– Températures du jour en légère baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs

