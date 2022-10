Météo Maroc : Ondées ou averses orageuses par endroits sur certaines régions

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 09 octobre 2022 :

– Formations brumeuses ou gouttes de bruines près des côtes et sur le nord de l’Oriental.

– Nuages bas denses sur l’ouest de la Méditerranée avec bruines ou faibles pluies.

– Ondées ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, l’Oriental, le sud-est et le Rif.

– Remontée des nuages d’origine tropicale sur l’est des provinces sahariennes avec ondées et orages par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux partout ailleurs.

– Temps demeurant assez chaud sur l’intérieur du Souss et l’extrême sud du pays.

– Températures minimales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, 22/27°C sur l’est et le sud des provinces sahariennes et l’extrême sud-est et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les provinces du sud et généralement en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.