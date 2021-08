Météo Maroc: Nuages, brumes et rafales de vents dans des régions ce mardi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 31 août 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas et formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques Nord.

– Nuages cumuliformes et faiblement instables sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec risque ondées et orages.

– Rafales de Vents assez fortes sur le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec des chasses sable par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 26/31° sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, les régions Centre, le Saiss, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud et de 20/26°C partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 37/44°C sur le Sud-Est et le Sud des provinces Sahariennes, de 31/37°C sur l’Oriental, le Souss, le Nord des provinces Sud et les plaines intérieures à l’Ouest de l’Atlas et de 24/31°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.