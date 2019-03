Météo Maroc: les villes où il va pleuvoir cette semaine

Des averses orageuses toucheront, à partir de mardi, plusieurs régions du Maroc. Dans une déclaration à Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que ces précipitations, accompagnées de fortes ravales de vent, concernent les régions du Rif et le Haut et Moyen Atlas. Le responsable communication de la météorologie nationale a précisé que ces averses se poursuivront jusqu’au mercredi 27 mars.

Il a également souligné que les nuages instables traversant d’autres régions du Royaume donneront de fortes pluies à partir de la nuit du mardi. Il s’agit des régions du nord, du centre, du Saiss et de l’Oriental.

Ces averses toucheront Rabat, Casablanca, Kénitra, Benslimane, Tiflet, Khémisset, Safi, El Jadida, Fès, Meknès, Ifrane, Taza, Nador, Al Hoceima, Oujda, Errachidia, Tanger, Tétouan, Larache et Marrakech.

Rappelons que des nuages instables sont prévus ce lundi avec pluies ou averses orageuses par moments sur le nord des provinces sud, le centre, les reliefs de l’Atlas, le sud-est, les plaines nord et centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmés, l’Oriental le Saiss et le Rif. Le ciel sera passagèrement à peu nuageux ailleurs sur le pays avec la formation du nuages bas la matinée et la nuit près des côtes sud. Le vent sera assez fort à fort d’Est sur le Tangérois, modéré à assez fort de secteur sud sur l’Oriental, de secteur nord à est le sud-est et de secteur sud à ouest sur les provinces sud et modéré de secteur est à nord ailleurs.

La température minimale sera de l’ordre de 02/07 °C sur les reliefs et le sud de l’Oriental, de 07/13 °C sur le reste de l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmés et le sud-est, de 13/20 °C sur la méditerranée, le Tangérois, le Saiss, les plaines nord et centre, les plaines intérieures, les provinces sud et près des côtes et de 20/24 °C sur le Souss.

La Température maximale sera de l’ordre de 10/15 °C sur les reliefs, de 15/20 °C sur le sud de l’Oriental, les versants sud-est et la Méditerranée, de 20/26 °C sur le reste de l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmés, le sud-est et près des côtés sud, de 26/32 °C sur le Saiss, les plaines nord et centre, les plaines intérieures, le Souss et les provinces sud.

R.T.