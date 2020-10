Météo Maroc: les villes où il va pleuvoir à partir de ce mardi

Des averses orageuses sont prévues, à partir de ce mardi, dans plusieurs villes du Maroc. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed, le chef de service communication de la météorologie nationale, a fait savoir que ces pluies concerneront les plaines nord et centre et les villes situées entre El Jadida et Essaouira, soulignant que des chasse-sables sont également attendus à Rhamna, Chaouia et l’Oriental.

La même source a précisé que la région du Rif connaîtra des pluies orageuses et des rafales de vent. A partir de mercredi, ces averses toucheront les régions du sud-est, l’Atlas et les plateaux de phosphates.

Les villes où il va pleuvoir sont Rabat, Casablanca, El Jadida, Safi, Berrechid, Settat, Benguerir, Marrakech, Agadir, Essaouira, Béni Mellal, Khouribga, Kénitra, Sidi Kacem, Meknès, Fès, Larache, et Tanger.

N.M.