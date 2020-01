Météo Maroc: les villes où il va pleuvoir à partir de ce jeudi

Des averses orageuses sont prévues, à partir de ce jeudi, dans plusieurs régions du Maroc. Contacté par Le Site info, le chef de service communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed a indiqué que le Tangérois, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Sud-est et les plaines à l’Ouest de l’Atlas sont concernés par ces perturbations.

Des chasse-sables sont également prévus par endroits sur le Sud de l’Oriental, affirme Youaabed, précisant que le vent sera modéré à assez fort de Sud à Sud-Ouest sur les côtes atlantiques Nord et centre et faible à modéré, d’Est sur la Méditerranée, de Nord à variable sur les provinces Sud et de Sud à Ouest ailleurs.

Les villes concernées par les averses orageuses sont: Rabat, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Settat, Marrakech, El Jadida, Safi, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Agadir, Essaouira, Tanger, Larache et Tétouan. Ces pluies se poursuivront jusqu’au samedi.

N.M.