Météo Maroc: les régions où il va pleuvoir ce jeudi 2 décembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 2 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, les plateaux de Phosphate, Oulmès et le Sud-Est.

– Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Nord, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, la Méditerranée et le nord de l’Oriental. Les grandes villes du Maroc sont donc concernées par la pluie ce jeudi.

– Faibles pluies sur le sud de l’Oriental et les plaines centre.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, avec quelques flocons sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Chasse-poussières possibles sur les provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes par endroits sur la Méditerranée, le Saiss, l’Oriental, le Rif et l’Atlas et modérées sur les côtes atlantiques et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -08/04°C sur l’Atlas, le Rif et le sud de l’Oriental, 04/11°C sur le nord de l’Oriental, le Nord, le Centre, le Saiss, le sud-est et le nord-Est des provinces du Sud et de 11/20°C sur le littoral et sur le reste du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 01/08°C sur l’Atlas, le Rif et le sud de l’Oriental, 08/13°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, la Méditerranée, le Saiss, le Tangérois et Oulmès, 13/22°C sur le plateau des Phosphates, les plaines nord et centre, le sud-est et le nord-est des provinces du Sud et de 22/30°C sur le Souss et le reste du Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, et peu agitée à agitée, devenant progressivement agitée à forte le long du littoral atlantique.

IH