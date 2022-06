Météo Maroc : les prévisions et les températures pour le lundi 6 juin 2022

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 06 juin 2022:

– Formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Nuages légèrement instables sur le Haut et Moyen Atlas, leurs versants est, les hauts plateaux orientaux et localement sur les provinces sud avec ondées et orages par endroits.

– Temps assez chaud sur le sud-est, l’intérieur de Souss et des provinces sud, l’oriental et les plaines intérieures.

– Rafales de vents assez fortes sur le sud de l’oriental et les provinces sud avec des chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 09/14°c sur l’atlas, 20/27°c sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 15/20°c en général ailleurs.

– Températures du jour en hausse sensible, notamment sur les régions Est. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée au nord de Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Jorf ainsi qu’agitée à parfois forte au sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 06 juin 2022:

Min Max

– Oujda 18 34 – Bouarfa 24 37

– Al Hoceima 20 28 – Tétouan 17 32

– Sebta 14 31

– Mellilia 18 31 – Tanger 19 34

– Kénitra 17 28

– Rabat 18 28

– Casablanca 19 26 – El Jadida 20 28

– Settat 17 33 – Safi 19 31

– Khouribga 17 34

– Béni Mellal 17 35

– Marrakech 20 36

– Meknès 17 34

– Fès 20 35 – Ifrane 13 31

– Taounate 21 35 – Errachidia 24 39

– Ouarzazate 22 39

– Agadir 17 27

– Essaouira 17 23

– Laâyoune 20 31

– Smara 19 36

– Dakhla 19 24

– Aousserd 26 40

– Lagouira 19 30