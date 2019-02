Météo Maroc: les prévisions du vendredi 22 février

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 22 février 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Hausse des températures du jour sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Nuages bas nocturnes et matinaux avec formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques Nord et Sud et sur la Méditerranée.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux partout ailleurs.

– Vent assez soutenu d’Est sur le Tangérois, modéré d’Est à Nord sur les provinces Sud et faible de Nord à Est en général ailleurs. – Chasses sable fréquents sur les provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02 °C sur les reliefs, 02/07 °C sur l’Oriental et le sud-est, 07/12 sur le Nord et le Centre et de 11/16°C sur le Souss et les provinces Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 13/19°C sur les reliefs, 16/22°C sur l’Oriental, les versants sud-est, la Méditerranée et le Tangérois, 20/26 sur les côtes et les plaines nord-ouest et l’extrême sud-est, 24/29 °C sur Doukkala, Abda, Chiadma et le nord-est des provinces Sud et de 28/32 °C sur le Souss et l’ouest des provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et entre Tanger et Tan Tan et peu agitée à agitée au Sud.