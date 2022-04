Météo Maroc: les prévisions du samedi 16 avril

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 16 avril 2022, établies par la Direction Générale de la météorologie:

– Formations brumeuses sur les côtes Centre et Sud et localement sur l’Ouest de la Méditerranée.

– Ciel clair à peu nuageux sur l’ensemble du pays.

– Vent modéré à localement assez fort, de nord à est sur le Sud de l’Oriental et les plaines Nord et de sud à Est sur les régions Sahariennes.

– Chasse-poussières sur le Sud-Est et les provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 04/11°C sur les montagnes, l’Oriental, Oulmès et le plateau des Phosphates, 12/19°C sur les côtes, le Nord, le Centre, les versants Sud-Est et l’Ouest des provinces Sud et de 18/23°C en général ailleurs.

– Températures maximales en hausse généralisée, notamment sur les régions Sud. – Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, agitée à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour ainsi qu’agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)