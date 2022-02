Météo Maroc: les prévisions du lundi 21 février

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 21 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les montagnes et les hauts plateaux orientaux.

– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques, le nord de l’Oriental et la Méditerranée.

– Quelques ondées locales sur le Haut Atlas.

– Circulation de nuages élevés sur les provinces du Sud.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de -02/06°C sur l’Atlas, 04/09°C sur le Rif, l’Oriental et les plateaux de phosphate, 10/16°C sur les provinces sahariennes et de 08/13°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sensible sur la majeure partie du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, et agitée à forte ailleurs.