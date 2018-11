Météo Maroc: le temps qu’il fera mercredi 14 novembre 2018

Voici les prévisions de la météo pour la journée du mercredi 14 novembre 2018.

Ciel encore nuageux sur l’Oriental, la Méditerranée, le Rif, le Sud-Est, le Haut et le Moyen Altas, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Saïs avec pluies ou averses.

Ciel passagèrement nuageux sur le reste Nord et Centre avec quelques gouttes par endroit et par moments.

Ciel peu nuageux à assez dégagé sur le Sud.

Flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

Temps assez froid sur les reliefs, les hauts plateaux et les versants Sud-Est.

Vent faible à modéré, de secteur Nord sur les provinces Sud et le Sud-Est, d’Est sur le Tangérois et l’Oriental et de secteur Ouest à variable ailleurs.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.