Météo Maroc: le temps qu’il fera dimanche 11 novembre

Voici les prévisions de la météo pour la journée du dimanche 11 novembre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale.

– Temps assez froid sur le nord et l’intérieur, en particulier les reliefs et les hauts plateaux.

– Nuages bas avec formations brumeuses la matinée et la nuit près des côtes.

– Temps stable sur l’ensemble du pays avec ciel passagèrement nuageux sur les provinces Sud et peu nuageux ou dégagé ailleurs.

– Quelque chasse-sable sur le Sud de l’Oriental. – Vent modéré de nord sur le Sud et de secteur Sud sur le Sud-est et le Sud de l’Oriental et faible de secteur ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur les reliefs, de 05/10°C sur la moitié Nord et 10/15°C sur le reste du pays.

– Températures maximales de l’ordre de 12/17°C sur les reliefs, de 19/24°C sur la Méditerranée, l’Oriental et le nord du pays, de 23/26°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas et de 25/30°C sur le Sud et l’Est.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, forte entre Rabat et Sidi Ifni et agitée ailleurs.