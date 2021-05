Météo Maroc: le temps qu’il fera ce samedi 1er mai

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 1er mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Ondées ou gouttes résiduelles éparses sur le Saïss, le Moyen Atlas, le Rif et le Nord-Ouest.

– Nuages cumuliformes et ondées éparses sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Circulation de nuages élevés ou ciel clair ailleurs sur le pays.

– Vent modéré à assez fort de secteur Nord sur les côtes Centre et Sud, faible à modéré de secteur Sud sur le Sud-Est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 01/06°c sur l’Atlas et le Rif, 06/11°c sur l’Oriental, le Saiss, les plaines intérieures et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 11/16°c sur le reste du pays.

– Températures maximales en baisse et de l’ordre de 09/14°c sur l’Atlas et le Rif, 14/19°c sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Saïss et les plateaux des phosphates et d’Oulmès, 19/24°c sur le Sud de l’Oriental, les plaines Nord et sur les côtes Nord et Centre, 24/29°c sur les plaines Centre, le Souss, le Sud-Est, le Nord des provinces Sud et les côtes Sud et de 29/33°c sur l’extrême Sud.

– Mer peu agitée à agitée à l’Est de Jebha, belle à peu agitée à l’ouest de la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Casa et peu agitée à agitée ailleurs devenant agitée à forte l’après-midi entre Cap Sim et Tan Tan.

S.L. (avec MAP)