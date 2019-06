Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 9 juin 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

Nuages bas denses sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques centre avec quelques gouttes de bruines par endroits tôt la matinée.

Quelques formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord et centre.

Nuages légèrement instables l’après-midi, avec ondées et orages par endroits sur le Haut et Moyen Atlas et l’Est du Rif et pouvant déborder la nuit suivante sur l’Oriental.

Nuages bas persistants la journée sur les côtes centre et ciel assez dégagé en général ailleurs.

Vent modéré à assez fort de nord sur le le Nord, les provinces sud et les côtes centre et faible à modéré de sud sur le Sud-est et de nord à ouest en général ailleurs.

Chasse-sables par endroits sur les provinces sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

Température minimale de l’ordre de 17 à 22°C sur le Sud-est et les provinces sud et de 08 à 15°C ailleurs.

Température maximale de l’ordre de 22 à 28 °C sur les reliefs, les côtes et le Nord-ouest des provinces sud, de 27 à 34 °C sur le Saiss, l’Oriental, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, les plateaux de phosphate et d’Oulmes, le Souss et le Nord et l’Est des provinces sud et de 34 à 39°C sur le Sud-est et le Sud des provinces sahariennes.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Essaouira et Sidi Ifni et entre Cap Barbas et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L. (avec MAP)