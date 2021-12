Météo Maroc: le temps prévu ce samedi 11 décembre

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 11 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs, le sud-est et les hauts plateaux avec gelée locale.

– Formations brumeuses la matinée et la nuit par endroits sur le nord de l’oriental, les cotes nord et centre.

– Ciel passagèrement nuageux sur le nord-ouest et clair a peu nuageux ailleurs.

– Chasse-poussières sur les provinces sud.

– Vent faible à modéré de secteur est sur les provinces sud et le sud-est et de secteur nord ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -05/02°c sur l’atlas et le rif, 01/07°c sur l’oriental, le sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmes, 07/14°c sur la méditerranée, les cotes et les plaines nord et centre et le nord-est des provinces sud et de 13/17°c sur le reste des provinces sahariennes.

– Températures maximales de l’ordre de 09/15°c sur les reliefs, 14/19°c sur la Méditerranée, l’oriental, le Tangérois, le Saiss et les plaines atlantiques nord, 24/29°c sur l’intérieur du Souss et le sud des provinces sud, et de 19/23°c partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et au Nord de Larache ainsi qu’agitée à forte au sud.

