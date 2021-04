Météo Maroc: le temps prévu ce mardi 13 avril

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 13 avril 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Nuages bas denses sur la Méditerranée avec brunes éparses.

– Bancs de nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes sur les côtes nord et centre.

– Nuages cumuliformes et légèrement instables sur le Moyen atlas et l’Oriental avec ondes et orages isolés l’après-midi.

– Ciel peu nuageux ou clair ailleurs.

– Chasse-sables sur le sud-est et le sud de l’Oriental.

– Vent d’est assez fort sur le Tangérois et modéré de secteur nord sur le sud.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°c sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°c sur le sud-est et le sud du pays et de 10/15°c ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 17/24°c sur l’Atlas et les côtes, de 24/32°c sur le Nord, le Centre et l’Oriental, de 30/36°c sur l’intérieur du Souss et le sud des Provinces sahariennes.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, agitée sur le Détroit et ailleurs, peu agitée à agitée entre Larache et Eljorf et entre Tarafaya et Boujdour.

M.S. (avec MAP)