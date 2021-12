Météo Maroc: le temps prévu ce lundi 13 décembre 2021

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 13 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

– Temps relativement froid la nuit et la matinée sur les reliefs et les Hauts plateaux.

– Faibles ondées éparses sur le Haut Atlas, l’Anti-Atlas et leurs versants Est.

– Nuages bas et formations brumeuses locales sur les côtes et les plaines Nord et Centre la matinée et la nuit.

– Ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-poussières sur le Nord-Est des provinces Sud.

– Vents modérés à parfois assez fort d’est sur le Tangérois et le Nord des provinces Sud, et faible à modéré d’est sur le Sud des provinces Sahariennes et le Sud Est, de sud sur les Sud de l’Oriental et variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -03/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, 03/07°C sur le Nord de l’Oriental, les plateaux de phosphates et le Sud-Est, 10/15°C sur les provinces Sud, et de 07/12°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 10/16°C sur les Hauts plateaux Orientaux, l’Atlas et ses régions voisines, 23/28°C sur l’intérieur du Souss et le Sud des provinces Sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée et le détroit, agitée à forte entre Mehdia et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.