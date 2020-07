Météo Maroc : le temps et les températures prévus pour dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de dimanche 19 juillet 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

– Temps chaud sur l’intérieur des provinces Sud et de Souss, Tensift, le Sud-Est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du pays.

– Nuages bas, la nuit et la matinée, avec brume ou brouillard sur les côtes atlantiques nord et la Méditerranée.

– Nuages instables avec des averses orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, le sud de l’Oriental et le nord-est des provinces du Sud.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Chasse-sables possibles par endroits sur les provinces du Sud et le Sud-Est.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur le Sud, faible à modéré de secteur est sur le Tangérois, l’Oriental et le Sud-Est et de secteur nord à variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 18/22°C sur les côtes et les montagnes, 21/26°C sur les plaines nord et centre, ainsi que l’Oriental et de 27/33°C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 40/46°C sur l’intérieur des provinces du Sud et de Souss, l’extrême sud-est, les plaines de Tensift, Rhamna et Chiadma, 37/42°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès, de 33/40°C sur l’Oriental et les plaines atlantiques et de 25/32°C sur les reliefs et près des côtes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et entre Cap Spartel et Mehdia, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Ghir et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météo pour la journée du dimanche 19 juillet 2020:

Min Max Oujda 19 37

Bouarfa 24 38 Al Hoceima 22 30

Tetouan 21 28

Sebta 20 27 Mellilia 20 29

Tanger 22 34

Kénitra 20 29

Rabat 19 30 Casablanca 21 27

El Jadida 21 27

Settat 22 39

Safi 21 29 Khouribga 21 41

Beni Mellal 22 41 Marrakech 24 43

Meknès 21 40 Fès 22 42

Ifrane 18 33 Taounate 25 40

Errachidia 27 41

Ouarzazate 24 39

Agadir 18 28 Essaouira 19 23

Laâyoune 20 38 Smara 25 45

Dakhla 20 25 Aousserd 28 44

Lagouira 20 25.