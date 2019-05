Météo Maroc: la vague de chaleur prend fin à cette date

Bonne nouvelle pour les Marocains. La température va baisser dans plusieurs régions du Royaume à partir du mercredi 15 mai. C’est ce qu’a indiqué le responsable communication de la météorologie nationale Houcine Youaabed à Le Site info, précisant que le temps sera stable à partir du jeudi.

Dans certaines régions, a-t-il affirmé, la température va continuer à grimper jusqu’au mardi 21 mai et devrait atteindre 43°C. Cette hausse est due aux masses d’air sec en provenance du sud.

Youaabed a également souligné que les provinces du sud seront touchées par une vague de chaleur. Et d’ajouter que la température variera entre 37 et 43°C dans ces régions et entre 25 et 32°C dans les régions côtières.

K.Z.