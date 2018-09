Météo Maroc: la pluie de retour à partir du week-end

Rappelons que plusieurs dégâts humains et matériels ont été enregistrés le week-end du 1 er et 2 septembre à Marrakech suite à des pluies orageuses qui se sont abattues sur la région. Dans le Douar d’Asmir, un enfant a perdu la vie suite à la chute d’un poteau électrique au festival Tidrarine.

Le week-end du 8 et 9 septembre sera d’ailleurs pluvieux dans de nombreuses villes du Royaumes où des nuages denses sont également prévus. Dans une déclaration à Le Site Info, le chef du département de la communication à la direction de la météorologie nationale Lhoussaine Youabed a assuré que le Nord, les plaines intérieures et les côtes méditerranéennes auront droit à un ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses, ajoutant que des pluies orageuses toucheront les reliefs, le Rif et le Saiss à partir de la soirée de ce vendredi 7 septembre. Ce sont donc les régions de Fès, Nador, Oujda, Al-Hoceima ou encore Ifrane qui sont concernées. La pluie se poursuivra dans d’autres régions à partir de la semaine prochaine.