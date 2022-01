Météo Maroc: jusqu’à -5 degrés prévus ce mercredi 19 janvier

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 19 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental avec de la gelée locale.

– Temps passagèrement nuageux sur le Haut Atlas et peu nuageux à clair ailleurs.

– Quelques formations brumeuses locales sur les plaines nord et centre et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vents assez fortes par endroits sur le nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, -02/04°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, 04/10°C sur les plaines nord et les plateaux de phosphates et Oulmès, de 08/13°C sur le Centre et le nord des provinces du Sud et de 13/16°C sur le Souss et le reste des provinces du Sud.

– Températures maximales de l’ordre de 08/14°C sur les reliefs, 10/17°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, la Méditerranée et les versants est de l’Atlas, 17/23°C sur les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et Oulmès et le nord des provinces du Sud et de 24/31°C sur le Souss et le reste des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Mehdia et Sidi Ifni et entre Tarfaya et Cap Barbas ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

FG