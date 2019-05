Météo Maroc : jusqu’à 40 degrés à Marrakech

Le temps sera “assez chaud à chaud” sur le sud-est, l’est des provinces sud, l’intérieur de Souss et les plaines à l’ouest de l’Atlas, ce jeudi 16 mai au Maroc.

Les température minimale: de l’ordre de 08/14° C sur les reliefs, 20/26° C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, le sud-est et l’est des provinces sud et de 15/20° C ailleurs.

Les température maximale: de l’ordre de 25/30° C sur les reliefs, le Tangérois et près des côtes, 30/35° C sur l’Oriental et les plateaux et les plaines nord, 30/40° C sur les plaines centre, l’intérieur de Souss, les versants sud-est et l’ouest des provinces sud et 39/42° C sur l’extrême sud-est et l’est des provinces sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du jeudi 16 mai:

Min Max – Oujda 15 34

– Bouarfa 16 34 – Al Hoceima 16 26 – Tétouan 16 26 – Sebta 16 22 – Mellilia 15 26 – Tanger 16 26 – Kénitra 15 26 – Rabat 14 27 – Casablanca 16 25 – El Jadida 16 27 – Settat 19 35 – Safi 17 30 – Khouribga 19 34 – Béni Mellal 20 37 – Marrakech 22 40 – Meknès 15 34 – Fès 14 35 – Ifrane 11 28 – Taounate 18 33 – Errachidia 22 36 – Ouarzazate 18 36 – Agadir 15 26 – Essaouira 18 22 – Laâyoune 16 27 – Es-Smara 21 42 – Dakhla 18 21 – Aousserd 19 38 – Lagouira 17 23.

S.L. (avec MAP)