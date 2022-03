Météo Maroc : il va pleuvoir toute la semaine, sortez vos parapluies !

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 14 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs avec gelée locale.

– Chutes de neige sur l’Atlas au-delà de 1.300m.

– Pluies ou averses parfois orageuses et localement importantes sur le Nord et Centre, l’Atlas et l’ouest de la Méditerranée. La pluie est annoncée toute la semaine sur une large partie du territoire national, du lundi au jeudi. Rabat, Casablanca, Marrakech…toutes les grandes villes sont concernées.

– Quelques gouttes de pluies éparses par moments sur l’Oriental et le nord des provinces du Sud.

– Chasse-poussières par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, le Sud-Est, les plaines centre et les provinces du Sud.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour et agitée à forte, devenant forte à très forte l’après-midi entre Rabat et Tarfaya.