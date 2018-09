Météo Maroc: il va encore pleuvoir dans plusieurs régions

Les prévisions de la météo nationale pour la journée du jeudi 13 septembre 2018, annoncent encore de la pluie au Maroc. Voici les prévisions.

Foyers instables avec averses et orages par endroits sur les reliefs de l’Atlas, l’Oriental, la Méditerranée, l’est du Rif, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le sud-est.

Passage nuageux denses sur les provinces sud avec averses orageuses locales.

Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

Chasse-sable sur l’intérieur des provinces sud.

Vent modéré à localement assez fort de secteur est sur les provinces sud, modéré de secteur nord sur l’Oriental et variable ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 10 à 15°C sur les reliefs, de 15 à 20°C sur le sud-est et le sud de l’oriental, de 24 à 27°C sur l’extrême sud et de 19 à 24°C en général ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 18 à 24°C sur les reliefs, l’Oriental, les versants sud-est, de 25 à 32°C sur le nord des provinces sahariennes et la Méditerranée, de 32 à 36°C sur les plaines intérieurs nord et centre, le Tangérois, le sud-est, les plateaux des phosphates et d’Oulmès et le Souss et de 36 à 40°C sur l’extrême sud du pays.

Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Tanger et Mehdia et peu agitée ailleurs.

Rappelons que dans un bulletin spécial, la Direction de la Météo nationale avait annoncé des averses orageuses localement fortes pour ce jeudi.

“Ces averses intéresseront, de 00H à 18H, les provinces de Khénifra, Beni Mellal, Azilal, Errachidia, Midelt, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, Berrechid, Nouaceur, Sidi Bennour, El Jadida, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Tan Tan, Assa Zag, Guelmim, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Guercif et Taza”, peut-on lire. Les régions de Casa-Rabat sont également concernées.

Ces averses orageuses seront accompagnées localement par des rafales de vent et des chutes de grêle, précise la Direction.