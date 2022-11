Météo Maroc: gouttes de pluies et flocons de neige ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 19 novembre 2022:

– Gouttes de pluies éparses sur le Saiss, le Rif, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Moyen Atlas.

– Chasse-poussières sur l’intérieur des provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas, les côtes Centre et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphate, 14/20°C sur les provinces sahariennes et de 08/14° sur le reste du pays.

– Températures du jour en baisse notamment sur l’Est du pays.

– Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Tafelney et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

S.L.