Météo Maroc: formations brumeuses ce samedi 9 avril

Voici les prévisions météorologiques prévues pour samedi 09 avril, établies par la Direction Générale de la météorologie:

– Formations brumeuses par endroits sur les plaines Nord et Centre, Oulmès et le Saiss.

– Temps toujours assez froid sur l’Atlas et le Rif.

– Temps stable avec ciel assez dégagé le jour.

– Vent faible à modéré de Sud sur le Sud-Est et de Nord ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 00/05°C sur l’Atlas, 05/10°C sur le Rif, l’Oriental, les plateaux de Phosphates et Oulmès et le Saiss, 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/15°C ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le littoral atlantique.