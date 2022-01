Météo Maroc: formations brumeuses ce mardi 1er février

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 1er février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et l’Est du pays.

– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord.

– Temps passagèrement nuageux sur le Sud et assez dégagé ailleurs.

– Vent modéré de secteur Est sur le Sud, de Nord sur l’Oriental et faible de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -03/02°C sur les reliefs de l’Atlas, 02/07°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, 12/17°C sur le Souss, les côtes atlantiques Centre et le Nord des provinces Sud, 17/22°C sur le reste des provinces Sud et de 07/12°C ailleurs.

– Températures du jour en légère baisse sur le Nord et quasi-stationnaires ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée entre Casa et Capghir et belle à peu agitée ailleurs.

FG