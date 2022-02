Météo Maroc: faible pluie ce dimanche 20 février

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 20 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Temps assez froid sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux.

– Faible pluie sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses sur l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Chasse-poussière sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, 04/09°C sur le Rif, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et Oulmes, 12/16°C sur les provinces sahariennes et de 08/13°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur le sud et l’oriental et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.