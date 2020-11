Météo Maroc: des averses attendues ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 14 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

– Pluies ou averses localement modérées sur l’Atlas, le sud-est et l’Oriental.

– Nuages denses sur le Saiss, le Rif, le Tangérois et l’ouest de la Méditerranée avec ondées ou faibles pluies éparses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent modéré de secteur sud sur l’Oriental et le Sud-Est, de sud à est sur les provinces du Sud et de secteur est à variable ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs.

M.S. (avec MAP)