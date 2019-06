Météo Maroc: découvrez le temps qu’il fera ce mardi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 25 juin 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

Temps assez chaud sur les laines intérieures, le Saiss, l’Oriental, le sud-est et le sud du pays.

Formations brumeuses par endroits et nuages bas denses sur les côtes atlantiques et la Méditerranée.

Ciel clair à peu nuageux ailleurs.

Vent modéré de nord sur les provinces Sud et faible de sud sur le sud-est et de nord ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 12/17°C sur les reliefs, de 24/29°C sur le sud-est et l’extrême sud du pays et de 18/23°C ailleurs sur le reste du pays.

Températures maximales de l’ordre de 23/28°C sur les reliefs et près des côtes, de 29/34°C sur les plaines atlantiques nord et centre, le centre, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces Sud et de 35/42°C sur l’Oriental, le sud-est, les plaines à l’ouest de l’Atlas et l’intérieur des provinces Sud et les provinces Sud.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, entre Tarfaya et Laayoune, peu agitée a agitée entre Dakhla et Lagouira, peu agitée sur le détroit et ailleurs.

