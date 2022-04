Météo Maroc : de la pluie prévue ce lundi 4 avril 2022, les régions concernées

Météo Maroc. Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 4 avril 2022, établies par la Direction générale de la météo :

– Pluies et averses parfois orageuses sur la Méditerranée, le Rif, les plaines Nord et Centre, l’Atlas et le Souss.

– Pluies éparses dans d’autres régions du Maroc, sur le Nord des provinces Sud, le Sud-Est et l’Oriental.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et les sommets du Rif, au-delà de 1800m.

– Chasse-sables sur le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, la Méditerranée et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 03/06°C sur l’Atlas et le Rif, de 06/11°C sur l’Oriental, la Méditerranée et les plateaux des Phosphates et Oulmès, de 10/16°C sur les plaines Nord et Centre et les versants Est de l’Atlas et de 15/18°C sur le Sud et le Sud-Est du pays.

– Températures maximales en baisse.

– Mer forte à très forte en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Asilah et Casablanca ainsi que agitée à forte ailleurs sur les côtes atlantiques.