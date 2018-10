Météo Maroc: de la pluie dans plusieurs régions ce mercredi

Des changements climatiques accompagnés d’averses orageuses sont prévus dans plusieurs régions du Maroc.

Contacté par Le Site info, le chef du service de la communication à la direction de la météo nationale, El Houcine Youabed, a expliqué que “des changements climatiques ont été observés depuis la fin de la semaine dernière et des précipitations sont prévues à partir de mercredi d’Essaouira à Tanger”.

Selon la même source, une baisse importante des températures sera également enregistrée, à compter de ce mardi dans toutes les régions du Maroc.

Et d’ajouter que ces changements météorologiques se poursuivront tout au long du mois d’octobre.

Dans le détail, il va pleuvoir dans toutes les grandes villes, dont Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès, entre mardi soir et jeudi prochain.

Voici les prévisions de la météo pour la journée du mercredi 10 octobre 2018:

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses et risque d’orages sur les régions Centre, le Souss, l’Atlas, leurs plaines Ouest, le Rif, l’Ouest de la Méditerranée, le Saiss, le sud de l’Oriental, les plaines Nord et le Tangérois.

– Ciel souvent nuageux avec faibles ondées éparses sur le Nord-ouest des provinces Sud.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de Sud-ouest sur les régions Centre, le Sud-est et le Sud de l’Oriental et faible à modéré de Nord à Ouest en général ailleurs.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur les reliefs, l’Oriental et l’Oulmès, de 15/22°C sur les plateaux des phosphates, les versants Sud-est, les côtes, les plaines intérieures, le Souss et le Nord des provinces Sud et de 23/29°C sur l’extrême Sud.

– Température maximale de l’ordre de 17/21°C sur les reliefs, de 21/27°C sur l’Oriental, le Saiss, la rive méditerranéenne, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les côtes et le Nord-ouest des provinces Sud, de 27/33°C sur l’intérieur du Gharb et de Chaouia, les plaines de Tadla, Rhamna, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces Sud et de 33/37°C sur l’extrême Sud.